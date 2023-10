Danny Garcovich es el suegro de Iván Illarramendi, el ciudadano español que, junto a su mujer, Loren, continúa desaparecido tras el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre en Israel. Según detalla en Más Vale Tarde, la última vez que pudo comunicarse con su hija fue ese mismo día por WhatsApp, hasta que "a las 12.30 se cortaron todas las comunicaciones porque bajaron todas las antenas de la red celular y cortaron el suministro eléctrico". "Desde ese momento ya no sabemos qué es lo que pasó", explica.

"Toda persona de la cual no tenemos confirmación o prueba fija de que la hemos visto con vida o hemos recibido de la Cruz Roja Internacional o algún vídeo que haya enviado Hamás para poder constatar que en realidad están bien yo los catalogo como desaparecidos en este momento", afirma asimismo Garcovich, que explica que desconocen "cómo va a actuar Hamás en contra de los secuestrados" o "en qué condiciones se encuentran".

No obstante, sostiene que conservan cierta "esperanza, como padre, dentro de nuestros corazones, de que todo va a estar positivo". "Toda esperanza tiene un 50% de posibilidad positiva y también un 50% de posibilidad de que lo que escuchemos después no nos vaya a gustar o nos cause mucho dolor", apunta no obstante.

Sobre Hamás, Garcovich denuncia que "no solamente están usando de escudo a los secuestrados sino a los propios palestinos inocentes, que no tienen nada que ver ni quisieran tener nada que ver con este tipo de conflicto" y que "no tienen tampoco comida" y "sufren cada día por lo que está pasando". "Hamás está empecinado con usarlos como escudos humanos y también usar como escudos humanos hasta las últimas consecuencias a las personas que están en su poder", asegura.