Una mujer de 25 años y su hija, de 5, han sido asesinadas en el barrio madrileño de Carabanchel. El autor habría sido su marido, ya detenido, que en su día fue denunciado por malos tratos, aunque luego fue absuelto porque ella no ratificó la denuncia. La pareja se estaba separando.

En las imágenes, que se pueden ver en el vídeo sobre estas líneas, los sanitarios sacaban al presunto homicida en camilla con una herida en el cuello que él mismo se habría provocado. Minutos antes, los sanitarios se apresuraban por el garaje para intentar salvar a la mujer en el lugar donde se había refugiado. "Me llegó una notificación al móvil de que la moto está siendo desplazada y al bajar me la he encontrado ahí, ensangrentada y pidiendo ayuda", relata uno de los testigos.

Desgraciadamente, la ayuda no llegó a tiempo y tanto Tatiana como su hija fallecían como consecuencia de las heridas. El padre de la mujer y abuelo de la pequeña abandonaba la vivienda destrozado: "No tengo palabras, se le fue la cabeza mi yerno y las mató a las dos", comentaba visiblemente afectado.