Patrick Andrew es un falso productor de cine que estafó a decenas de personas prometiendo proyectos que nunca se llegaron a producir. Su engaño comenzó en 2019 en la Costa del Sol y estafó miles de euros a actores, promotores y hoteles. Una de sus víctimas es la actriz Myr Garrido, a quien prometió convertir en "la primera actriz de Hollywood" e, incluso, le propuso matrimonio, tal como ha contado este martes en Más Vale Tarde.

La actriz ha señalado que el estafador le contactó por Facebook y después a través de su representante, a quien mandó un contrato de trabajo. Myr dice que el estafador parecía "una persona totalmente normal", hasta que empezó a sospechar de su comportamiento. A ella no le estafó dinero, "lo único" que le pasó es que "dejó de trabajar como siete o ocho meses porque tenía un contrato firmado", además de los viajes a Marbella.

"Me prometió que iba a ser una estrella de Hollywood. Me ofreció ser protagonista de una serie con el caché de Hollywood. No pensábamos que iba a ser mentira porque había abogados de por medio y sacaban notas de prensa", ha explicado la intérprete. Pero sus sospechas empezaron cuando quedaba una semana para que empiece el rodaje y "no le llegaban los billetes del avión".

Y más sospechoso fue la propuesta del falso productor: "Él quería casarse conmigo". "Me dijo que se iba a casar conmigo y me iba a hacer la primera actriz de Hollywood. Yo me lo tomé a risa", ha contado Myr.