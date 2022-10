Este jueves, los padres de un bebé recién nacido se han llevado el susto de su vida cuando una mujer se ha llevado al pequeño haciéndose pasar por sanitaria en el hospital de Basurto, Bilbao.

Han sido 12 horas de agonía hasta que la secuestradora ha dejado al bebé en buen estado envuelto en una toalla sin pañal en el felpudo de una casa del barrio de Santutxu. Alicia comenta en Más Vale Tarde cómo ha sido esa mañana, dando por hecho que el niño que tenía en la puerta de su casa era el que había sido secuestrado.

"He dicho 'qué raro'. He mirado por la mirilla y no he visto a nadie. He abierto y ahí estaba. He gritado: 'Chicos, que han dejado un crío en el felpudo'", asegura. Alicia niega conocer a la mujer que ha cometido el secuestro, preguntándose por qué motivo lo ha dejado en su puerta.

"Llevo todo el día haciéndome la misma pregunta. Me ha tocado a mí. No conozco a la señora en cuestión, ni me suena", afirma. El niño todavía tenía el cordón umbilical, pero estaba "en perfectas condiciones".

Sobre los padres del pequeño, lamenta la "verdadera angustia" que han tenido que pasar: "Tienen que estar en shock, tiene que ser durísimo".