El defensor del paciente ha pedido a la Fiscalía que intervenga en una residencia de Alcalá de Henares en la que, según denuncian los familiares, los mayores pasan hambre, e incluso han perdido varios kilos.

Es el caso de Chonchi Sansano, que tiene a sus dos padres en la residencia. "Mi padre tiene hambre. Le llevo comida y me agarra le tupper para que no me lo lleve y se lo siga dando", ha asegurado Conchi.

Su padre ha perdido 13 kilos. Un caso que se repite entre el resto de residentes. "Nos están tomando el pelo", ha lamentado. Acusa así a José Manuel Miranda, responsable de la Agencia Madrileña de Atención Social, de mentir al decir que su padre era un hombre obeso: "Pesaba 61 kilos y ahora baja de los 50. Este señor miente, igual que lo hace Ayuso cuando hablan de la alimentación, del agua, de las condiciones y de los ratios. Mienten continuamente".

"La ración, que me lo ha dicho una cocinera, es de 50 o 60 gramos dependiendo del tipo de comida que sea. Pero es que además no tiene ningún nutriente", ha señalado. Así, ha indicado que cuando ha dado a su padre de comer durante una semana ha aumentado hasta medio kilo de peso.

En este sentido, se ha planteado por qué tienen que aguantar los mayores en sus últimos años de vida este tipo de trato: "Nos toman el pelo, no tienen vergüenza, no tienen humanidad, no hay derecho a que los abuelos, con las dificultades que han pasado, vivan sus últimos días pasando hambre. Tenía que darles vergüenza". Asimismo se ha preguntado "quién se ocupa de los ancianos que no tienen quien se ocupe de ellos".