Habla el abogado de los padres del menor fallecido en un atropello múltiple durante una boda: "Fue intencionado"

Juan Manuel Medina, abogado de los padres del menor fallecido en un atropello múltiple durante una boda en Torrejón de Ardoz en 2022, ha hablado en Más Vale Tarde sobre el suceso, que dejó cuatro muertos, y por el que el abogado de la familia del menor pide prisión permanente revisable.

En lo referente a la versión que ha dado el acusado de que hubo un tiroteo previo al atropello, Medina ha expresado que entiende "los esfuerzos de la defensa en el legítimo ejercicio de su profesión como abogada defensora, que intente valerse de todo lo que el Código Penal le permite, pero en este caso no hay ningún atenuante".

"Esto fue lo que fue", ha afirmado, tras lo que ha explicado que "lo que ocurrió fue que este señor se mantuvo en esa boda sin estar invitado; mantuvieron tanto él como sus hijos y sus sobrinos, al parecer, una actitud bastante desafiante, hasta el punto de que los organizadores decidieron echarles; y, en ese momento, se monta un altercado en la puerta y de forma completamente sorpresiva e ilógica lo que decide es pasarles por encima por el coche cuando estas personas estaban en la puerta comentando lo que había sucedido".

Así, el abogado ha destacado que "es un acto completamente deliberado e intencionado que acabó con la vida de cuatro personas". "No hubo ningún tiroteo y eso está acreditado. Cuando llegas a una sala de juicio, hay unas pruebas objetivas, unos informes, y no ha aparecido ni un solo casquillo de bala, ni arma de fuego", ha indicado Juan Manuel Medina, tras lo que ha añadido: "Este señor cuando es detenido en Seseña no tenía lesiones compatibles con ninguna agresión; como investigado, está en su derecho de mentir e intentar defenderse, pero hay que acreditarlo.