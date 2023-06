La reina Letizia ha hecho una petición que ya es viral en redes sociales al pedir a la escritora Marta Bustos que le dedicara su libro: "Me gustaría que me lo dedicaras". El libro es 'Cuando perdí mis ojos marrones', donde la también influencercuenta cómo perdió la visión cuando estaba haciendo jabón casero.

Marta Bustos coincidió en un acto con la reina Letizia y le regaló su libro. Fue en ese momento cuando protagonizaron un divertido intercambio de frases. "Me haría mucha ilusión que me lo dedicaras", le pidió la reina. Algo que le ha hecho especial ilusión a la escritora. "Ahora sí que necesito un trago de vino porque le voy a dedicar un libro a la reina, no me lo puedo creer", ha expresado.

No solo pidió a Marta dedicárselo, sino que la reina Letizia quiso recibirlo ella misma y no el guardaespaldas. "Me lo das a mí", le dijo a la influencer.