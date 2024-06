El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha rechazado participar en el debate al que le retó el también exjefe del Ejecutivo Felipe González, después de que este se mostrara dispuesto a llevarlo a cabo dado que los dos han mantenido posiciones distintas en los últimos años pese a que ambos pertenecen al PSOE. Sobre esto se ha debatido en Más Vale Tarde este lunes y Gonzalo Miró lo tiene claro: "No sé en qué le iba a venir bien al PSOE un debate González-Zapatero".

El periodista ha señalado que "cada uno escoge el camino que quiere". "Prefiero mantenerme un poco al margen, porque hay un tema sentimental que no se le puede escapar a nadie", ha señalado Miró. Pero ha insistido: "Lo que no entiendo es por qué y en qué le iba a venir bien al Partido Socialista un debate entre Felipe González y Zapatero".

Después se ha preguntado que para quién sería positivo ahora mismo. "Ahora mismo no toca", ha sentenciado. Así lo ha señalado después de que Zapatero haya declinado la oferta alegando que su forma de entender el compromiso con el PSOE le lleva a no polemizar con compañeros, y menos aún con quien comparte la doble condición de ex secretario general de los socialistas y expresidente del Gobierno.