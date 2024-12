Gonzalo Miró: "Garamendi no quiere que la gente trabaje menos horas igual que no quería que se subiese el salario mínimo"

Más Vale Tarde analiza en este vídeo las duras críticas de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, a Yolanda Díaz por la reducción de la jornada laboral. "Es un imperativo del modelo actual, le guste o no", le responde Tania Sánchez.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, criticaba duramente a Yolanda Díaz tras pactar con los sindicatos la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en 2025 sin contar de momento con la patronal y hablaba de "modelos dictatoriales y populistas".

"El señor Garamendi sabe de sobra que todos los gobiernos tienen la capacidad de legislar con acuerdo social o sin acuerdo social", le responde Tania Sánchez en el vídeo sobre estas líneas, donde le recuerda que "la patronal ha formado parte de décadas de ruptura del diálogo social cuando se trataba de defender los derechos de los trabajadores".

"La reducción de la jornada laboral es un imperativo del modelo actual, le guste o no", sentencia Sánchez, mientras que Gonzalo Miró opina que "Garamendi no quiere que la gente trabaje menos horas igual que no quería que se subiese el salario mínimo, el resto humo".