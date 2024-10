El profesor de economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, visita Más Vale Tarde para explicar cómo es el funcionamiento de los seguros de hogar, automóviles y otros tras las inundaciones causadas por la DANA.

"Cuando contratamos un seguro, no contratamos uno, contratamos dos", comienza diciendo. "Uno por causas ordinarias, el que entendemos perfectamente, y otro, de un importe mucho más pequeño, por causas extraordinarias, que va al Consorcio de Compensación de Seguros", añade Bernardos.

Este último, según el colaborador, es el que se encarga de pagar lo establecido en caso de catástrofe a aquellos usuarios que lo tengan contratado. "Este es el que paga, evidentemente, a todas aquellas personas que tienen un seguro", específica.

Además, Bernardos aclara que el usuario que reciba la indemnización, ya sea por los muebles de su casa o por su coche, no recibirá la cantidad que pagó originalmente por estos. "Lo has de montar, no como cuando lo compraste, sino como lo tenías", apunta.

"Lo que sucede es que tienes el continente y el contenido. Y lo que tienes asegurado por un importe, de ese importe no vas a pasar. Si lo que me sale es contenido: muebles y otras cosas por 20.000 euros, no pasarás de 20.000 euros", señala Gonzalo Bernardos. "Hay una depreciación del valor", añade el colaborador.

Por otro lado, comenta que en el caso de nombrar la zona como catastrófica, es el Estado quien se encarga de abonar una compensación. Sin embargo, señala "que nadie está contento con lo recibido", pues la cantidad recibida no compensa la perdida.