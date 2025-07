Rafa Merino, atropellado por un patinete eléctrico: "Si a mí me ha destrozado, imagina la desgracia si hubiera sido mi hijo"

"No tiene ningún sentido que para conducir un ciclomotor te tengas que sacar un carnet y para conducir un patinete basta con que te compres uno", comenta Rafa Merino, atropellado por una menor de 14 años con su patinete eléctrico.

En el Puerto de Santa María, Cádiz, una menor de 14 años atropellaba a un hombre con su patinete eléctrico y después se daba a la fuga, según ella porque la estaban increpando.

Más Vale Tarde ha tenido la oportunidad de entrevistar a la víctima del atropello, Rafa Merino, que desde el hospital explica que tiene una fractura de tibia y peroné, así como la rotura de una costilla que le dificulta la respiración.

Rafa apunta que le tuvieron que operar de urgencia porque "la pierna la tenía que parecía una V". En este sentido, recuerda el momento en el que, tras el atropello, se vio con un agujero del que salía parte del hueso, lo que le llevó a quedar semiinconsciente. El caso, señala, ya está en manos de la Policía y de su abogada.

Rafa también advierte sobre el peligro de los patinetes eléctricos: "Mido 1,82, peso 86 kilos, soy grande. Si en vez de a mí atropella a mi hijo o a cualquier otra persona que no fuera tan grande como yo, y a mi me ha destrozado, imagínate la desgracia de la que estaríamos hablando". Además, señala que la familia de la joven que le atropelló o ella misma no se han puesto en contacto con él para interesarse por su estado.

Tras este accidente, Rafa apunta que "no tiene ningún sentido que tú esperes para conducir un ciclomotor 15 años y te tengas que sacar un carnet y para conducir un patinete basta con que te compres uno". "Para circular por una vía al menos tienes que saber las señales que te rodean", añade.