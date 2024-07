La reunión que han mantenido a las 16:00 de este lunes para abordar la reducción de la jornada laboral es clave para el futuro de la economía y de los trabajadores españoles. El encuentro llega marcado por la tensión ante las críticas de un Antonio Garamendi que ha cuestionado la mesa de "monólogo social" que dice estar llevando a cabo Trabajo.

"Lo que tiene que hacer Yolanda Díaz es lo que está haciendo, intentar beneficiar a los trabajadores e intentar mejorar su calidad de vida. No obstante, esto no está saliendo porque la patronal está convencida de que el parlamento no lo va a aprobar", ha explica Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona.

Además, el profesor ha asegurado en Más Vale Tarde que la patronal consideraba y esperaban "que se iba a hacer una reforma laboral más dura para ellos", es por eso que entra la patronal. Por otro lado, Bernardos ha criticado a España y a los empresarios explicando que la competitividad en el siglo XXI va en relación a la "calidad de los productos" y, por tanto, la medida que propone es que "hay que pagar mejor a los trabajadores para que se formen más y sean más productivos".