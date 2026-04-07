Gonzalo Bernardos considera que España es "el país más inmune a lo que está sucediendo" con la guerra en Irán

El economista expone que el conflicto bélico podría provocar que las familias puedan perder poder adquisitivo y que algunas empresas "ganen menos". A pesar de ello, no cree que la situación afecte al empleo en España.

Algunas aerolíneas están reduciendo su número de vuelos debido a la falta de combustible a causa del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Así, muchas exponen que si la guerra se extiende más allá de mediados de abril podrían tener problemas de cara a mayo o junio. Para saber qué podría pasar si el estrecho de Ormuz no se abre, Más Vale Tarde conecta con el economista Gonzalo Bernardos.

Sobre la posibilidad de que, en un futuro, se puedan cancelar vuelos para ahorrar combustible, el economista indica que "cuanto más se dependa de los países de Oriente Medio en el suministro de petróleo, más peligro hay". Bernardos afirma que lo tienen peor "aquellos destinos que no son excesivamente rentables, es decir, aeropuertos secundarios".

Bernardos señala que la cancelación de vuelos "sí que podría afectar al turismo, pero, ten en cuenta que las aerolíneas quieren hacer negocio". El economista indica que es posible que haya vuelos suspendidos a lugares como Chipre, Turquía, Dubái o Doha, pero "parte de estos vuelos pueden ir reasignados a España". "Indiscutiblemente, si hay menos vuelos a aeropuertos españoles de playa, tendremos una temporada turística que no será tan buena como parecía", añade.

Esta noche, además, termina el ultimátum impuesto por Donald Trump a Irán para que esta abra el estrecho de Ormuz. Bernardos indica que, si el conflicto se extendiera uno o dos meses más, entraríamos "en el conjunto del mundo en una etapa en que unos países caen en estancamiento económico y otros caen, directamente, en recesión". "Los que peor lo tienen son los asiáticos", indica, "especialmente aquellos considerados países emergentes".

"Nosotros tenemos la suerte de que dependemos muy poco de Oriente Medio, pero sí que nos llegan las malas noticias", añade, "porque no tendremos los primeros problemas de suministro, pero tendremos un precio más elevado del gas natural o el petróleo".

El economista no cree que pueda afectar al empleo en nuestro país, pero sí que suba la inflación, lo que haría que muchas familias "pierdan poder adquisitivo". "El país, desde mi perspectiva, que está más inmune a lo que está sucediendo es España", sentencia, "puede quedar afectado, pero, ni veo que aumente el paro ni veo que haya empresas que tengan que dejar su actividad". Bernardos añade que sí que habrá empresas que ganen menos "y casi todas las familias van a perder poder adquisitivo", concluye.

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