Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, ha valorado en Más Vale Tarde las medidas que el Gobierno ha instaurado para conseguir ahorrar energía -limitar la temperatura de los aires acondicionados en espacios públicos, oficinas y comercios, y apagar escaparates por la noche-. Cree que quienes se quejan de ellas "o son muy finos o realmente no se dan cuenta de la situación que hay en la economía europea".

Así se ha mostrado de acuerdo con lo que se aplica hasta ahora, pero ha reconocido que si España debe ahorrar un 7%, porque así se ha acordado con Europa, las medidas que falten por aplicar deberán ser también "leves".

La ministra Teresa Ribera dice que ha hecho los cálculos y que con estas medidas ahorramos el 5%. Si tenemos que poner alguna medida suplementaria para ahorrar un 2%, en teoría tienen que ser light", ha argumentado.

Considera que no tendría sentido que España intentase ahorrar más, porque las medidas no deben afectar a la actividad económica. Así, argumenta: "España puede y debe ser solidario con el resto de Europa, pero primo no".