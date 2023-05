Ni 'sanchista' ni 'pagista'. En Más Vale Tarde, Emiliano García-Page habla acerca de su manera de hacer política, en la que intenta ser "correcto siempre". "Intento no insultar, no complicarme la vida. Es más, me acusan de ser demasiado correcto con el PP. Pero bueno, para hacer política no hay que insultar ni descalificar", explica.

El presidente de Castilla-La Mancha comenta que la gente "siempre te intenta tildar", explicando que siempre se han intentado poner "etiquetas" en el PSOE, hablando de 'felipistas', 'guerristas', 'zapateristas' o 'bonistas'.

"Nos dividimos mucho y hacemos 'istas' o 'istos' con una facilidad...", añade. Al ser preguntado por Cristina Pardo acerca de si se considera 'sanchista', García-Page afirma que no... pero que tampoco es 'pagista'.

"Suena fea la cosa... No quiero que me malinterpreten, me pueden sacar de contexto todo, pero no soy de personas, soy de conceptos, de equipos", argumenta.