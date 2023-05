El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha analizado la actualidad política en Más Vale Tarde, marcada por el debate de los últimos días acerca de Bildu y de la inclusión de personas condenadas por su relación con ETA en las listas del partido para las elecciones del 28M.

Lejos de la distancia que ha marcado en varias ocasiones con el presidente del Gobierno, García-Page coincide con las palabras de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, en las que ha pedido al partido dar "pasos inequívocos" de reconocimiento a las víctimas.

"No caben asesinos en las listas de PP o PSOE, no caben en ningún otro partido que se considere democrático", asegura con Cristina Pardo e Iñaki López. Sobre las críticas del PP, García-Page cree que la formación liderada por Feijóo puede "hacer el comentario político que quiera". "El problema con Bildu es que finalmente, si obtienen actas de diputados, esos votos no son neutros", denuncia el candidato socialista a las elecciones de Castilla-La Mancha.

"No sé si Sánchez volverá a pactar con Bildu, no hemos podido hablar del asunto. Hemos tenido en el PSOE debates sobre cuáles son los límites de la política", reconoce García-Page, que insiste en pedir a Bildu esos pasos "irreversibles de reconocimiento".