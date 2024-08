Felipe David, de 29 años y natural de Brasil, se ha convertido en héroe tras salvar a un niño de caer al suelo desde un tercer piso, cuando se encontraba por fuera de la barandilla del balcón. David afirma que "si hiciera falta lo haría 50 o 200 veces". El joven de 29 años trabaja como obrero en la vivienda contigua por lo que le fue más sencillo acceder hasta donde estaba el niño.

En primer lugar, el joven brasileño ha afirmado que se encuentra "muy contento porque el niño está a salvo, está feliz de vacaciones con su familia". Sobre qué le impulsó a rescatar al niño ha comentado: "Una cosa normal, me encuentro a los vecinos gritando, me asomo a la ventana y veo que el niño que estaba colgando. Yo era la persona que estaba más cerca del niño y tomé la decisión de saltar a la ventana y poder salvarle la vida".

"Al principio estaba seguro de que el niño podría llegar. Pero empecé a pensar que podía tener miedo, no poder llegar a la casa y pasar algo a mayores", ha añadido. Y es en ese momento cuando "pasan muchas cosas por la cabeza, la altura, si se caía el niño delante de mí el trauma que me dejaría". Por eso mismo, y como "no tengo miedo a la altura", se lanzó a socorrer al niño.

El obrero brasileño ha reconocido tener un poco de miedo con a la reacción del niño: "Pensaba que se iba a asustar al verme y que intentaría volver a la ventana y no se podía". Esta heroicidad se ha producido mientras los padres dormían la siesta. Unos padres que al recibir a su hijo: "Estaban asustados y de momento ni me han felicitado ni nada. Pero estoy tranquilo, porque el niño puede estar con su familia tranquilo, de vacaciones y a gusto".

Por otra parte, todo héroe tiene su recompensa y Marina Valdés le ha informado de que después de estar esperando durante nueve años la nacionalidad, podría recibirla por este acto heroico, algo que ha dejado "sin palabras" a Felipe David.