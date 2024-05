Cada vez vamos conociendo nuevos detalles sobre el falso lama condenado por manipular la voluntad de sus fieles con objetivos de carácter sexual. Carlos Herranz Ortega, conocido como 'Lama Losel', pegaba a sus fieles como terapia y los forzaba a tener sexo con él.

Pero a medida que vamos escuchando los audios, vamos conociendo que, además de ser un manipulador, también es un maleducado. Como se puede escuchar en el vídeo que acompaña esta noticia, el falso lama no se corta a la hora de menospreciar a las mujeres cuando le preguntan algo.

"El problema es que tú no haces ni una mierda. Eres vaga, zorra y vaga, porque no haces nada. Me estás preguntando cosas de un supuesto que tuvieras, pero no lo tienes. En general la mujer es un coñazo, por eso hay muy pocas materias espirituales, porque ninguna tiene ganas de hacer una mierda con su vida" espetaba el falso lama a una de sus adeptas.