La experta en protocolo Gloria Campos ha tildado este miércoles en Más Vale Tarde de "absolutamente un despropósito" la lista de invitados al 10º aniversario del reinado del rey Felipe VI. La experta ha criticado algunas ausencias imperdonables en los actos por el décimo aniversario de su proclamación: "Es un gran error".

Desde la perspectiva de protocolo, señala Campos, "lo lógico es que hubieran estado invitados los presidentes de las comunidades autónomas, los presidentes del Gobierno y, por supuesto, el portavoz de la oposición", en referencia al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En cuanto a los eméritos, ha defendido que en este caso "ha sido procedente que no estén". Pero ha insistido en que la no invitación a las otras figuras "es un despropósito y un gran error de la Casa Real". De los expresidentes, solo ha estado el 'popular' Mariano Rajoy y ha descartado que se haya invitado al resto y hayan decidido no acudir. "No los han invitado", ha zanjado.