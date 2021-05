Nueva inspección policial con perros especializados en detectar restos biológicos en la casa del padre de Anna y Olivia, las niñas desaparecidas en Tenerife hace ya 20 días, cuando su progenitor no las devolvió con su madre, a quien dijo que no volvería a verlas.

Este lunes, la Guardia Civil ha regresado a la casa en la que las menores estuvieron junto a su padre horas antes de desaparecer. Desde allí, el periodista Manu Marlasca explica que la finca se ha convertido en la "zona cero de la investigación" y que a ella han accedido los canes Junco -un perro de aguas español- y Bill -un pastor belga-, traídos desde la Península para tratar de encontrar cualquier fluido biológico.

Los perros han comenzado a trabajar este lunes pero es previsible que permanezcan toda la semana en la isla, ya que, además de la finca, hay más escenarios susceptibles de ser examinados por los canes, incluido el barco que Tomás Gimeno dejó a la deriva y el coche en el que supuestamente trasladó a las niñas.

Frente a los cinco millones de receptores olfativos de los seres humanos, explica Marlasca, los perros tienen en torno a 300 millones, por lo que "son capaces de detectar cualquier pequeñísimo resto por antiguo que sea y por intento que se haya hecho de eliminarlo".

Una vez los perros marquen alguna superficie, agrega, Criminalística se llevará la muestra y confirmará si se trata de un fluido humano o no. A lo largo de la mañana de este lunes, los agentes han estado tres horas en la casa y, además, se va a inspeccionar también la finca. Los perros desplazadas hasta allí, aclara Marlasca, "no son especialistas en encontrar cadáveres, son especialistas en buscar restos biológicos".

En este sentido, la abogada Beatriz de Vicente ha apuntado que el hecho de que se esté investigando una rama de las pesquisas, como la posibilidad del asesinato, no quiere decir que pierda potencia otra, como la huida. Los perros, apunta la letrada, "tienen un olfato especialmente sensible y selectivo": no solo buscan sangre, sino componentes orgánicos "volátiles". Pueden oler incluso el cortisol del estrés o la sudoración, afirma la experta.

En cualquier caso, señala, "hay un terreno muy amplio" y es necesario saber si se trata de un "escenario primario" (en el que se cometió un crimen) o un escenario secundario en el que podrían encontrarse pruebas que conduzcan al paradero de las menores.