La hermana del 'rey del cachopo' defiende que César Román es inocente a pesar de su detención: "Yo sé que no es un asesino"

"Todavía no hay nada comprobado de todo lo que se le está acusando", ha afirmado Gema Román, hermana del 'rey del cachopo' que defiende que César Román no mató a su pareja a pesar de su detención y ha asegurado que no ha tenido contacto con él desde que desapareció a finales de julio.