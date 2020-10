Denisa Dragán tenía 17 años cuando una joven de 19, Rocío Martínez, la apuñaló mortalmente. Ocurrió en noviembre de 2018, en Alcorcón, la localidad a la que se trasladó su familia cuando llegó desde Rumanía.

Su expareja se vio implicado en el crimen. Se trata de Mario Tabanero, un grafitero de 22 años más conocido como Rews, con el que se puede ver a la joven en un vídeo en un parque temático apenas 12 meses antes del asesinato.

En junio de 2018 la pareja rompe y Mario Tabanera inmediatamente comienza una nueva relación. Lo hace con Rocío Martínez, una joven de 19 años conocida como 'Golosina'.

Desde el principio, Rocío sintió celos de Denisa, y todo a pesar de que la joven ya ha rehecho su vida con otro chico, con el que incluso vivía en Alcorcón.

Aún así, durante meses, Rocío, que ni siquiera conoce en persona a Denisa, la acosa. La llama con número oculto y le amenaza a través de mensajes de Whatsapp: "Cuando más sola estés, ahí estaré yo para quitarte la vida esa de sucia que tienes", afirma en uno de ellos.

Una amenaza que acabó cumpliendo. "Mi niña me dijo 'papi, no te preocupes, yo lo tengo todo controlado. No hay problema'", ha reconocido el padre de la menor asesinada.

Según ha explicado el abogado de la familia de Denisa, el desencadenante del asesinato es que la joven habría enviado una petición de amistad en Facebook a Mario, lo que desencadenó la rabia de Rocío Martínez. Por eso, el 25 de noviembre le pide a Tabanera que le diga dónde está su casa. E incluso, que la lleve hasta allí. Todo ocurre en cuestión de minutos.

Cuando llegan, Denisa está sola en el local, hablando con una amiga por teléfono. Son las 21:45 y Golosina llama al timbre. Y allí, en la misma puerta y sin mediar palabra, apuñala a Denisa en el estómago. Lo hizo delante de Mario, sin que este evitase la agresión ni intentase salvar a su exnovia.

Ambos se dieron a la fuga y se escondieron en casa de unos familiares de Mario. 24 horas después, Denisa muere en este hospital y la Policía Nacional detiene a Rocío. La amiga que estaba al teléfono fue clave para dar con la asesina.

Rocío Martinez, de 19 años, y Mario Tabanera, de 22, ahora están a la espera de sentarse ante el juez. A juicio de la familia de Denisa Dragán, Mario Tabanera es "absolutamente responsable" del crimen de la joven. "Es un cooperador necesario. Acompaña a la autora material de los hechos hasta el escenario del crimen", ha explicado.

Además, ha añadido Marcos García Ortega, abogado de la familia, "hay una serie de contradicciones en sus declaraciones": "Ha declarado tres veces y nunca ha dicho nada repetido, siempre se ha equivocado. Incluso sus familiares, sus padres, sus tíos, le involucran en los hechos".

De hecho, una de las testigos protegidas, una joven que mantuvo una relación con Mario, ha afirmado que el joven ayudó a Rocío a matar a Denisa sujetándola mientras la apuñalaba. "Él se lo habría confesado a estas testigos", ha explicado.