Ramón 'El Manitas', el primer investigado por la desaparición de Esther López en Traspinedo, ha sido puesto en libertad. Ahora, los investigadores se centran en otro de los jóvenes que pasó con la joven la tarde que se le perdió la pista.

Se trata de un joven que estuvo viendo el partido de fútbol de la supercopa de España con la desaparecida y que posteriormente acudió a otro bar con Esther. Más tarde, se supone que acudieron a una urbanización, muy cerca de donde residen los dos investigados. Sin embargo, el relato de la propietaria del bar es contundente: "Este bar está cerrado todos los días a las 23:00 horas. Aquí no ha estado esta chica. Dentro no ha pasado nada. Que haya pasado en exteriores, no lo sabemos".

Según indica la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente, se trata de investigados excluyentes. Es decir, no se contempla la posibilidad de que actuaran de forma conjunta: "Si se demuestra que este segundo investigado tiene relación, sería la probable exculpación de Ramón". "Quedan esperanzas de resolución del caso, aunque parece que con fatal final", ha explicado la criminóloga.

Los agentes se han centrado en este nuevo sospechoso por las incongruencias de su relato. El joven dio una versión que no coincide con el posicionamiento de su teléfono el pasado 12 de enero.