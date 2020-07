Paco Molina tenía 16 años cuando el 2 de julio de 2015 desapareció sin dejar rastro de su ciudad, Córdoba. Ahora se cumplen cinco años y sus padres, Rosa e Isidro, cuentan en Más Vale Tarde que sus cosas están "igual que estaban, todo guardado esperando su vuelta".

"Hay que seguir", apunta Rosa. Mientras tanto, la investigación continúa abierta, en este tiempo se han seguido seis líneas de investigación distintas y se le ha buscado en países como Italia, Portugal, Reino Unido, Rumanía e Irak.

La familia ha seguido siempre de cerca la investigación, su relación con los agentes encargados del caso es fluida y se muestran tranquilos: "Están volcados y nos transmiten esperanza, porque si no vieran posibilidades la investigación no sería tan continua ni tan intensa y eso a nosotros nos da tranquilidad. Si lo están buscando es por algo", afirma Isidro.

El padre de Paco reconoce que vive pegado al móvil, "desde ese 2 de julio mi teléfono no se apaga, donde yo voy, va conmigo, no me puedo permitir ese lujo", señala.

Los familiares, "abandonados"

Sin embargo, lamenta que las familias que tienen un desaparecido tienen que enfrentarse a individuos que tratan de sacar provecho. "Algunas veces dicen que quieren hacer una broma, otras aprovecharse de la situación y de la desesperación que tenemos para intentar sacar dinero, es tremendo que con lo que estamos pasando que nos encontremos con este tipo de situaciones", sentencia.

Rosa también denuncia que "el mundo de los desaparecidos está un poco olvidado" y hay muchas cosas que cambiar para ayudar a las familias. "El derecho de mi hijo es a ser buscado pero yo también tengo derecho a saber de mi hijo y muchas veces no nos hacen caso, no nos escuchan. Estamos un poquito abandonados", sentencia.

Ahora, por el quinto aniversario de la desaparición, la familia ha organizado un acto en el centro de Córdoba junto a la Fundación Quién Sabe Dónde, de Paco Lobatón, en la que van a presentar los tótem que llevaron al Congreso de los Diputados y para visibilizar que su Paco continúa desaparecido. Entretanto, la Policía ha distribuido unas reconstrucciones del aspecto que debe presentar el joven de ahora 21 años.