Siguen las reacciones por el conocido como 'caso Negreira'. Una de las últimas personas en hablar ha sido la exmujer de Enríquez Negreira, María Luis Romero, que cree que si el exárbitro ha amenazado al FC Barcelona es porque guarda "un as en la manga".

"Si yo no tengo un as en la manga, no te mando un burofax amenazándote. ¿Para qué te voy a amenazar si no tengo con qué responder? Algo sabe, claro... Pues que cante, que es lo que yo digo, que cante ya, que diga lo que sea y que caiga lo que caiga", afirma en 'OkDiario'.

Lo que sí defiende Romero es que Negreira no habría visto "un duro" de esos informes para el Barça: "Te digo que ha tenido, en estos años, momentos en los que le han tenido que dejar dinero, que él no tenía". Tampoco Javier Enríquez, hijo de Negreira, habría cobrado "un duro" de estas gestiones, según Romero.

"Si su padre le dice: 'Oye, mira, que viene fulanito de tal y cual, acompáñalo al hotel, que luego ya voy yo y ya desayunamos o comemos o lo que sea'. Pues él cogía y, como se lo había dicho su padre, pues iba", explica la exmujer de Negreira.