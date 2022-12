Hasta el momento, para la jueza que lleva el caso de los dos pequeños asesinados en Godella el grado de responsabilidad de ambos padres es idéntico. Los dos se encuentran en prisión bajo los mismos cargos.

Sin embargo, Javier Martínez, periodista de 'Las Provincias', explica que "la línea de investigación se centró desde el principio en la madre", María Gombau.

María ha cambiado de versión sobre lo sucedido varias veces. Cuando los agentes encuentran a María escondida en un bidón, ella cuenta que no sabe nada de sus hijos y que pregunten al padre.

En la segunda versión, la madre cuenta que ella se encontró a los niños muertos y que ella sólo los enterró. Horas después, vuelve a cambiar su relato y "de forma espontánea afirma que Dios le pidió que los matase", cuenta Martínez.

Por su parte, el padre tampoco aclara los hechos. Afirma que no sabe nada y que no se dio cuenta de que la madre se había llevado a los niños. "Los investigadores no se explican estas declaraciones, porque los niños estaban muy cerca de donde estaba el padre", incide Martínez.