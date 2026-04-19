Tragedia en el Rally de Córdoba: un muerto y dos heridos en un estremecedor accidente

La dupla de pilotos Didier Arias y Héctor Núñez perdieron el control de su coche en una curva y arrollaron a varios aficionados. El vehículo dio varias vueltas de campana en un suceso trágico que pudo haber sido mucho peor.

El mundo del motor está viviendo un fin de semana terrorífico. Después de que el piloto Juha Miettinen perdiera la vida en las 24h de Nürburgring, un aficionado ha muerto en el Rally de Córdoba (Argentina) después de un accidente brutal.

En una curva, el dúo de pilotos paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez no han podido controlar su coche en una curva. El vehículo ha terminado dando varias vueltas de campana tras salirse de una curva en la que había varios aficionados viendo la prueba.

La organización ha comunicado el fallecimiento de un espectador de 25 años además de la suspensión de la prueba: "En el día de la fecha, durante el desarrollo de la competencia, se ha producido un incidente en un tramo cronometrado que derivó en un accidente con consecuencias graves".

"Lamentablemente, como resultado de este hecho, se ha confirmado el fallecimiento de un espectador que se encontraba en la zona. De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad establecidos para la carrera, interviniendo los servicios de rescate médicos y policiales de emergencia presentes en el evento", explica el escrito.

"La organización expresa su más profundo pesar por lo ocurrido y acompaña en este difícil momento a la familia y seres queridos", concluye. Todo en un accidente estremecedor que, a pesar de haberse cobrado una vida, da la sensación de que podrían haber sido muchas más viendo la dureza de las imágenes.