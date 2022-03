¿Qué piensan los ciudadanos rusos de la invasión de Ucrania? Alberto Blanco, español que vive en Rusia, explica que allí no se habla de invasión, sino de "maniobras", y relata que se ha encontrado con la 'Z' de apoyo a Putin en el centro de Krasnodar, la ciudad en la que vive: "Era increíble el número de 'advertisements' que encontrabas con la Z", afirma.

El domingo estuvo en Moscú y se cruzó con caravanas de coches pro-Putin. "La Plaza Roja estaba cerrada y había miles de militares", describe: "Me pude encontrar las dos partes: esa pro-Putin y esa que está descolocada, sin saber hacia dónde van".

¿Cómo se habla de la guerra, si es que se habla, en Krasnodar, donde vive él? Alberto confirma que la gente evita hablar del tema y que no usan las mismas palabras que en España para hablar de la guerra, por el "miedo de que si las usas puedes irte a la cárcel".

"La gente procura no hablar", insiste el entrenador, que señala que los jugadores del club de baloncesto donde trabaja "evitan dentro de lo que cabe comentar eso" porque son conscientes de que su posición ideológica es "completamente distinta".

Preguntado por los jóvenes rusos a los que entrena, Alberto cree que "no hay ningún interés en saber lo que pasa" y relata cómo, cuando un jugador italiano y él mismo decidieron no aplaudir el himno ruso al inicio de los partidos, les preguntaron si estaban "en contra de Rusia".

El entrenador incide en que allí "no llega nada" sobre los ataques rusos contra Mariúpol, a pesar de que la ciudad ucraniana no queda demasiado lejos de Krasnodar: "Nada de esto la gente lo ve", sentencia, insistiendo en que "no llegan estas informaciones".