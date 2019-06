¿Tener un hijo es también una aventura económica?: "La mayoría son padres y madres solo cuando pueden dar un cierto nivel de vida"

En los últimos años los nacimientos han descendido un 30%. Además, la edad en la que las mujeres deciden tener hijos han aumentado.

"Todo se ha juntado para que las familias lo tengan mucho más difícil y por lo tanto tengan menos hijos", explica el economista Gonzalo Bernardos. "Antes se tenían hijos y luego ya veríamos, ahora la población es muy responsable y la mayoría solo tiene hijos cuando puede darles un cierto nivel de vida", indica.

Además, explica que "hoy en día tener hijos en España es una aventura, principalmente económica". "A todos los gobiernos se les ha llenado la boca con la 'familia', pero jamás han hecho nada por ella", critica el economista.

La compatibilización de la familia con el trabajo es muy complicada, por eso, insiste en que "estamos esperando que haya una legislación que lo mejore". Además, el economista recuerda que "determinados empresarios miran mal a las mujeres mayores de 30, porque piensan que van a ser menos productivas".

El descenso de los nacimientos también afecta a la sostenibilidad de las pensiones. Por ello, Bernardos apunta que los migrantes son esenciales: "No son un problema, son nuestra solución: no vienen a robarnos puestos de trabajo sino a trabajar en donde no queremos".