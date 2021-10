"Alec tiene que estar descompuesto". Así se ha pronunciado Santiago Segura sobre su amigo Alec Baldwin, con quien trabajó en 'Torrente 5', después de que este haya matado accidentalmente a una mujer y herido a un hombre durante la grabación de una película.

El actor y director español explica en Más Vale Tarde que ambos se envían emails y se ven cuando él viaja a Nueva York, pero afirma que de momento no se pondrá en contacto con el actor estadounidense tras lo ocurrido: "Sí me gustaría hablar con él, pero también me parece un momento ahora súper triste. Me esperará a que pase un tiempo", ha indicado.

"Desde la distancia lo que le mando es toda mi fuerza y espero que se sobreponga y que pueda salir adelante la película", ha deseado no obstante Segura que incide en que, tras un suceso así, "mentalmente te quedas tocado".

"Puede estar meses deprimido", ha sostenido, indicando que "aunque no sea responsabilidad suya", algo que tiene que dirimir la Policía, con "el solo hecho de estar allí y ser parte de a producción, te entra una depresión brutal".