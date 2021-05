El periodista Gonzo ha intervenido en Más Vale Tarde para dar detalles de lo que podremos ver en el nuevo programa de Salvados que se emitirá este domingo, en el que habla con monjas y otros damnificados por los negocios inmobiliarios de la Iglesia: "Nos fijamos en una historia muy concreta, la del Arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, que fue candidato a presidir la Conferencia Episcopal española".

"Como arzobispo, (Sanz) es el titular de muchas propiedades en el Principado de Asturias, pero en su día también fue nombrado por el Vaticano comisario de una asociación privada de la Iglesia -como tantas otras-", ha explicado el presentador de Salvados, que ha destacado que lo que han podido comprobar con su investigación es que la "única intención" del arzobispo parece ser "sacar rédito económico del alquiler o venta de propiedades". Unas intenciones que afectan de manera directa a muchas personas.

Así lo ha destacado Gonzo, que ha precisado que en el programa se verá incluso cómo el Arzobispado negó ayuda a "una familia desahuciada en un pueblo de Asturias a la que el pórroco local ofreció como residencia la casa parroquial": "Le dijeron que ni de coña, que se olvidaran de arreglar esa casa y que no volvieran a entrar porque les denunciarían por 'okupas'". Pero también cómo afectan sus acciones en el caso de las propiedades y del patrimonio de la sociedad privada.

"(Estas) las ha vendido directamente a fondos de inversión, sabiendo que las hermanas (monjas) estaban dentro". En este sentido, Gonzo ha añadido que Sanz lo habría hecho "firmando su colaboración y ayuda con la parte compradora para echarlas a la calle", y sin ayudar "a estas hermanas a encontrar un lugar donde seguir viviendo". Es decir, la 'clásica' historia relacionada con fondos buitre, pero con un Arzobispo como protagonista en esta ocasión.

Pero ¿quién es Jesús Sanz y de dónde viene? Según parece, antes de ponerse el alzacuellos trabajó en la banca privada. "Lo que queda claro en el programa es que tiene un gran conocimiento y amor por los beneficios inmobiliarios. Solo con la asociación de la que hablamos en el programa ha conseguido ganar 12 millones de euros a lo largo de estos años vendiendo patrimonio en España", ha explicado Gonzo, matizando que ese dinero no se ha destinado a dicha asociación.

"No se sabe dónde está ese dinero", ha incidido el periodista, que también ha hablado sobre las amenazas que habrían recibido algunas monjas. Según han contado en Salvados, quien se quejase por esta cuestión podría quedar excomulgada: "Es como cuando un jefe te amenaza con que si no haces lo que él te dice no volverás a trabajar no sólo en la empresa, sino en ninguna otra del sector, con el agravante de que, en este caso, las hermanas no conocen otro sector. No se dedican por voluntad profesional, sino por vocación religiosa. (Sanz) va con todo".