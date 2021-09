La reina Letizia ha sido nombrada Alumna de Honor de la facultad de Periodismo de la UCM, donde se formó para ser periodista. Más Vale Tarde ha contado con la entrevista del periodista Xurxo Melchor, que compartió pupitre con Letizia Ortiz.

Cuenta que la conoció en los primeros días de clase de 1º de carrera, y enseguida se formó un grupo de unas diez personas que se mantiene unido hasta ahora. "Me consta que la reina mantiene contacto con algunas personas de ese grupo, y que incluso algunas fueron a su boda". "Es un grupo que se ha mantenido en el tiempo y nos seguimos teniendo mucho cariño. Salió una amistad verdadera de aquellas aulas", ha añadido.

Respecto a cómo era su perfil de alumna, Melchor reconoce que no "empollona", porque nadie que elige Periodismo lo es, según él, pero que sí era "una alumna muy responsable, trabajadora, de las que iba a clase...". Ejemplo de ello es que cuando algunos de sus compañeros aprovechaban para ir de fiesta, como ocurrió una vez con las Fallas de Valencia, ella prefería quedarse estudiando para los exámenes, recuerda. "Siempre tenía un punto más de responsabilidad".

Preguntado por si se pronunciaba políticamente, el periodista recuerda que la madre de la reina era representante sindical, pero afirma que ella no manifestaba interés en la política. "No era un tema habitual en nuestro grupo. A ella nunca le vi un interés en la política o al menos no lo manifestaba", ha especificado.