Joaquín Amills, portavoz de la familia de Beatriz Zimmermann y de SOS Desaparecidos, critica duramente a Tomás Gimeno, al que llama "cobarde" y le reprocha "estar alejado de la sociedad". En Más Vale Tarde, muestra su esperanza en que encuentren el cuerpo.

"Hasta que no encontremos el cuerpo no vamos a estar tranquilos. Si es de esta forma como él acabó con su vida, el cuerpo tiene que estar en un radio alrededor de estas botellas. A esta profundidad, no hay nada que se desplace; debería de estar ahí", comparte en directo en laSexta.

"Para poder pasar página", asegura que todo pasa por el hecho de que se encuentre el cuerpo, algo que permitiría "estar en paz" y tener claro que "ha terminado con su vida".

Preguntado acerca del funeral de Olivia y Anna, Amills reconoce que la situación epidemiológica por la que atraviesa Tenerife les hace ser "prudentes" y "responsables", teniendo que esperar a que la situación se estabilice para "dar la despedida" a las pequeñas.