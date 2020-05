El virólogo Estanislao Nistal ha asegurado que habrá que observar las cifras de contagios y fallecidos dentro de unos días para comprender la evolución real de la pandemia en España.

Si bien Nistal ha apuntado que nueva fórmula adoptada por Sanidad permite "trazar mejor cuándo se infectan los pacientes, ser capaces de discernir una serie de datos muy interesantes".

Sobre la apuesta de algunas localidades por realizar test masivos a toda la población, el virólogo ha apuntado que, a pesar de que están hechos "con muy buena voluntad", saber únicamente si se tiene o no algo de anticuerpos "no garantiza al 100% que no puedas infectarte, tampoco que no tenerlos signifique que no tienes algo de inmunidad contra el virus y además tener una falsa confusión de que al ser positivo nunca más te vas a infectar".

En este sentido, el virólogo ha asegurado que hay personas que no han tenido ningún tipo de contacto con el SARS-COV 2 y sin embargo generan "un efecto de la inmunidad independientemente de los anticuerpos que puede ser derivado de catarros pasados y que explicaría que muchas personas hayan sido asintomáticas o tengan síntomas muy leves".

El virólogo ha destacado que haber tenido un catarro común puede generar cierta inmunidad: "Hay un tipo de catarro que está producido por cuatro coronavirus estacionales que conservan fragmentos que se parecen mucho a los fragmentos que tiene el SARS-COV2".

"Lo que se ha visto en las últimas semanas es que estudios realizados con sangre preservada de pacientes entre 2015 y 2018 observaron que existían linfocitos T que tienen la habilidad, a pesar de que jamás habían pasado el SARS, de reconocer muchos elementos del Covid-19", ha explicado el científico.

"De todas las personas que analizaron, en torno al 40% tenían algo de esa respuesta de linfocitos T contra el SARS-COV2", ha añadido Nistal, que ha asegurado que "tienen una memoria derivada posiblemente de aquellos catarros producidos por los coronavirus estacionales que les podrían haber protegido frente a este coronavirus".