"No es normal tener que esperar 20 días para que te den autorización para desembarcar". El director de Open Arms en Italia, Ricardo Gatti, ha criticado así la angustiosa espera que han tenido que vivir los migrantes a bordo del barco de la ONG hasta su desembarco la pasada noche en la isla italiana de Lampedusa.

"Sabemos lo que se cuece por parte de los gobiernos de la UE", ha deslizado Gatti, "las ONG molestamos porque sacamos los colores".

Asimismo, el portavoz de la ONG ha respondido a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que ha asegurado que el Open Arms no tiene permiso para rescatar migrantes en el mar.

"El rescate de personas que si no se rescatan perderían la vida en el mar es una obligación recogida por el derecho marítimo", ha sostenido, "no entiendo cómo se puede decir que no tenemos permiso para rescatar cuando todo buque está obligado a rescatar".

En este sentido, y ante la amenaza de sanciones por parte del Ejecutivo español, "un gobierno que tendría que ser de izquierda", ha dicho, lo ha comparado con las políticas del ultraderechista Matteo Salvini: "Salvini nos quería multar con un millón y el Gobierno español nos quiere multar con 901.000 euros, pues son 99.000 euros de diferencia".