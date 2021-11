Cristina Pardo ha entrevistado en Más Vale Tarde al polémico cantante Miguel Bosé con motivo de la publicación de su nuevo libro, 'El hijo del capitán Trueno'. El artista ha aprovechado este encuentro para lanzar un dardo a otro compañero: nada menos que a Jordi Évole, quien en el mes de abril también habló con él, entre otras cuestiones, de su polémico perfil negacionista de la pandemia y contrario a la vacuna del COVID-19, justo cuando España atravesaba uno de los peores momentos de la crisis sanitaria.

Ahora, casi siete meses después de esa entrevista, Bosé parece no haber olvidado ese cruce de preguntas y respuestas, y no precisamente para bien. Justo cuando Pardo recordaba a Bosé que le confesó a Évole que tenía problemas con la voz, este ha tirado de ironía para responder: "¿Jordi quién? ¿Quién es?". La presentadora de MVT ha señalado, entre risas, que los los espectadores de laSexta sí le conocen (a Évole).

"Entonces háblales a ellos, no a mí. ¿Cómo me ves la voz ahora?", ha preguntado tajante Bosé, una cuestión a la que Pardo ha contestado con sinceridad: "Mejor que en el programa de Évole. ¿Vas a dar conciertos?". El cantante ha vuelto a ponerse a la defensiva: "¿Mejor? ¿No bien? Pero serás... Estás sorda. No quieres dar tu brazo a torcer". Y referiéndose a los periodistas, ha señalado: "No dan su brazo a torcer ni así los maten".