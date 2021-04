Jordi Évole ha respondido de manera firme a Miguel Bosé después de que este haya criticado la entrevista que le hizo para laSexta.

Según el cantante, la entrevista se editó mucho y no resultó ser lo que él pensaba. Pero nada más lejos de la realidad. El presentador de 'Lo de Évole' ha dejado claro en 'Espejo Público' que "evidentemente hay edición, pero sus opiniones no están tergiversadas". Algo que tampoco se ha hecho nunca con ningún otro invitado.

Respecto a las acusaciones de que fue "una encerrona" por la participación de un científico en la entrevista, Évole ha indicado que le planteó escuchar sus argumentos, no debatir con él. Y es que el cantante siempre ha defendido su negacionismo respecto al coronavirus y las vacunas.

"A él no le gustó esta parte (la del científico), pero me dijo en el último momento 'si lo quieres poner en el programa, ponlo'. Y lo pusimos porque Miguel Bosé se colocaba en el lugar que le tocaba, el de 'yo tengo una opinión sobre esto, pero no voy a debatir con un científico'", ha apostillado el presentador de laSexta.

Dadas estas declaraciones, ha asegurado que no entrará "a polemizar" y ha vuelto a mostrar su agradecimiento a Bosé por la entrevista que le concedió.