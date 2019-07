La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, cree que en las negociaciones con Unidas Podemos "quien únicamente ha movido su posición ha sido Pedro Sánchez".

"Hasta en cinco ocasiones ha intentado flexibilizar la postura para llegar a un acuerdo y no ha habido posibilidad de sentarnos a hablar del programa", ha reprochado a la formación morada. "No hemos podido hacerlo porque el señor Iglesias no ha dado el visto bueno a que se cree un equipo negociador", ha añadido.

Montero ha recordado que la última oferta que hizo Sánchez a Pablo Iglesias incluía que miembros de Podemos se sentaran en el Consejo de Ministros y ha insistido en que existe "estupefacción" ante la posibilidad de que, tal y como está la situación, "podamos ver a Unidas Podemos votando lo mismo que Vox" en el debate de investidura.

Una circunstancia que, sostiene, nadie podía haber anticipado. "Le corresponde al señor Iglesias reconducir esta situación", ha sentenciado.

Asimismo, ha criticado la consulta planteada por Podemos a sus bases. "Hemos encontrado una consulta de Unidas Podemos que no responde a las ofertas que ha hecho el presidente Sánchez y que parece mas encaminada a decir que 'no' a la investidura, como si hubiera sido una decisión precisamente adoptada por el señor Iglesias", ha indicado, en línea con las acusaciones del presidente en funciones, que calificó la consulta de "trucada".

Ante la pregunta de si se recuperarían las negociaciones si Unidas Podemos retirara la consulta, la ministra ha indicado que el PSOE tiene "la mano tendida para hablar de programas y posteriormente de equipos para que la gobernabilidad del país esté asegurada".