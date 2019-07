Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, asegura que "no entendería que el PSOE planteara ningún tipo de veto" en las negociaciones.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Iglesias ha señalado que Sánchez no le ha dicho "en ningún momento" que él estuviera vetado para entrar en el futuro Consejo de Ministros.

El líder de la formación morada se muestra abierto a sentarse a negociar con Sánchez lo antes posible y señala: "cada vez que nos ha llamado, nosotros acudimos". Iglesias insiste en que desde su partido no han parado de ceder a las exigencias de los socialistas. "Sólo le falta ya pedirme que me corte la coleta, me lo pensaría", ha añadido.

Iglesias ha hablado por primera vez tras la ruptura de las negociaciones por parte de Sánchez. Cree que el presidente del Gobierno en funciones se ha equivocado y señala que él no da por rotas las negociaciones.

"Se equivocó ayer diciendo que daba por rotas las negociaciones. Ojalá haya nueva ronda y lo haga bien", ha dicho Iglesias en una entrevista con Antonio García Ferreras a una semana de la investidura en el Congreso.