María Jesús Montero destaca en Al Rojo Vivo "el PSOE ha ido progresivamente moviendo su posición para que Unidas Podemos se siente a negociar". Además, afirma que "en el camino del diálogo y de poner a los ciudadanos en el centro" encontrarán la "solución a la investidura".

Eso sí, la ministra señala que "la invitación de Pedro Sánchez es hablar de políticas y no de políticos, como parece que es lo que les importa a algunos" e insiste: "Para nosotros es fundamental tener esa mesa de negociación".

Preguntado sobre si Iglesias sería un nombre vetado por Sánchez para entrar en el Gobierno, Montero declara que "no se trata de vetos ni de imposiciones" y manda un mensaje a la formación morada: "A la izquierda o que le une es ser capaz de hablar de políticas".

Por último, Montero insiste en que "no se entendería que Unidas Podemos no se siente a hablar políticas si antes no tiene resuelto del problema de los sillones".