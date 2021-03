El director de 'El Transistor', José Ramón de la Morena, ha explicado en Más Vale Tarde las razones detrás de su adiós a los micrófonos después de 40 años de profesión: la llegada de su cuarto hijo ha provocado que el periodista no quiera repetir errores pasados.

"No he querido cometer los errores que cometí en otros momentos", ha respondido a la pregunta de Mamen Mendizábal. "Tengo otros tres hijos y seguramente no los atendí como puedo atender ahora a José Ramón porque en esos momentos yo me sentía presionado a dedicarme por entero a esta profesión", ha apuntado el veterano periodista.

De la Morena ha explicado que en diciembre tuvieron algunos problemas durante el embarazo, aunque luego ha tenido un final "muy muy feliz". Eso le hizo replantearse sus prioridades y decidir no renovar por dos años más su contrato en Onda Cero.

Anoche decidió transmitírselo a su audiencia: "Les abrí el corazón anoche. Pero no lo dejo. Eres periodista y eres periodista siempre, no lo puedes dejar", ha apuntado.

Para De la Morena, la radio es una pasión: "Es una pasión que llevas tan dentro que no te la puedes arrancar aunque quieras: es tu sangre, es tus sentimientos, es tu alma".

El periodista seguirá vinculado al grupo Atresmedia después de que diga adiós el 30 de junio.