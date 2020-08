Laura Baena, fundadora de 'Malasmadres' ha afirmado en Más Vale Tarde que "se está hablando de una vuelta a las aulas no segura" y que esto está provocando "mucho miedo" en familias y profesores. "El absentismo escolar para mí tampoco es la solución, pero llegado al punto de una vuelta no segura, tendrá que ocurrir y no hay ninguna medida de conciliación sobre la mesa", ha criticado Baena.

En este sentido, la portavoz de 'Malasmadres' ha criticado que se "pide responsabilidad", a los centros educativos y a a los padres, pero no se les garantiza una vuelta segura a las clases en septiembre. En lo referente a los padres, Baena ha lamentado que el Gobierno no haya planteado "una adaptación de la jornada, flexibilidad o una ayuda a los padres que tengan que salir a trabajar".

"Durante los meses de confinamiento hemos malsobrevivido teletrabajando con los hijos en casa. Y, a la vez, no tenemos una regulación de ese teletrabajo", ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que "la situación y el panorama de conciliación es muy complicado".

Y en lo referente a septiembre, la fundadora de 'Malasmadres' ha adelantado que se espera un mes "muy caótico", tanto que "todavía muchas familias no han comprado uniformes y libros porque no saben a qué atenerse y qué nos vamos a encontrar".

Así, ha criticado que "las instituciones no se van a reunir hasta finales de agosto" y que, mientras, las familias están "preocupadas" porque necesitan que sus hijos vayan al colegio, ya que "es uno de los pilares de la

conciliación en este país, junto con los abuelos", quienes ha recordado que "son grupo de riesgo". "Esto no es conciliar", ha manifestado.

"Ha sido un fracaso total el sistema online que hemos vivido en mayo y junio", ha dicho la empresaria, quien ha expresado, además, que le preocupa "mucho la brecha digital, la desigualdad social que se va a producir y se está produciendo". Y, en este sentido, ha indicado que, según Save the Children, "cuatro de cada diez niños no tiene ningún recurso tecnológico". "Hay una brecha digital que no podemos olvidar", ha expresado.

En la misma línea, Baena ha lamentado que los centros educativos y las familias han sido "los grandes olvidados" durante la pandemia. "Desde aquí mi apoyo al profesorado y a los centros educativos porque están haciendo lo que está en su mano mientras en el Gobierno no se sabe nada", ha expresado, para concluir que entre los padres "hay preocupación, miedo y desasosiego".