Tras pasar la noche en el calabozo acusado de agredir a una mujer, Juan José Cortés se ha defendido en entrevista con Más Vale Tarde, donde ha cargado contra la víctima, Consuelo Medrano, por las palabras que esta habría vertido sobre su hija Mari Luz, asesinada en 2008, a través de las redes sociales.

"Hace ya varios meses que esta mujer lleva acosando de esta manera, con cosas tan terribles como que se alegraba de la muerte de mi hija, que si 'está muerta bien muerta está y enterrada', que 'ya sus huesos huelen'", ha enumerado el exdiputado del PP, que sostiene que esta persona llegó a decir "que se iba a hacer un Cola Cao con las cenizas de mi hija".

Cortés asimismo ha explicado que se encuentra en tratamiento psiquiátrico y que sufre "una profunda depresión", así como "un trastorno de la personalidad por estrés postraumático" a raíz del asesinato de su hija. Previamente, Juan José Cortés había indicado en una publicación de Facebook lo siguiente: "A veces tengo lagunas, no recuerdo las cosas en situaciones estresantes y me bloqueo, no controlo mis emociones, me fundo en negro".

No obstante, en Más Vale Tarde ha defendido que la violencia "no está justificada bajo ningún concepto". "Si la Justicia decreta que yo he cometido algún tipo de delito, alguna falta o lo que quiera que sea tengo que cumplirlo como cualquier otro ciudadano", ha aseverado. Puedes ver su intervención en el vídeo que ilustra estas líneas.