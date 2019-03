Salvados el papa | Jordi Évole: "Ojalá la Conferencia Episcopal escuche lo que dice Francisco sobre memoria histórica"

El papa Francisco habló con Jordi Évole sobre memoria histórica en la entrevista de Salvados. "Siempre he defendido el derecho a la verdad, al derecho a la sepultura digna. El derecho a encontrar los cadáveres, y no solo de la familia, sino de la sociedad. La sociedad no puede sonreír al futuro teniendo a sus muertos escondidos", afirmó el papa Francisco durante su entrevista.

Évole cree que el ejemplo de Argentina, "donde sí que hubo una investigación por la memoria histórica de los desaparecidos por la dictadura, es lo que hace que Francisco, que tiene esos acontecimientos muy recientes, haga ese tipo de comentarios". "Hay grandes frases del papa, de esas que te gustaría apuntar y quedártelas. Ojalá la Conferencia Episcopal Española escuche lo que dice el papa sobre memoria histórica", ha añadido el periodista.

Sobre la situación de los refugiados que intentan llegar a nuestras costas, Évole le enseñó en la entrevista una concertina de la valla de Melilla que separa la frontera con Marruecos. "Es tal la inconsciencia que parece lo más natural, nos hemos acostumbrado a esto", dijo el papa. Para Évole, "esta reflexión de la concertina es uno de los grandes momentos de la entrevista, porque se fija en temas que ya nos pasan por alto".

"Él mismo dice que nos hemos olvidado y que esto está ahí. Creo que olvidarse de estas cosas nos degrada. Nos hace preocuparnos de lo superfluo y superficial y no de lo importante", ha subrayado. "Tenemos a personas que podríamos ser cualquiera de nosotros que cuando intentan venir a nuestro país, además de ponérselo difícil, les ponemos elementos en las vallas para que se corten y eso son decisiones políticas", ha sentenciado Évole.