Javier Bardem participa en una de las protestas contra la embajada rusa contra la brutal agresión a Ucrania. "He venido a título personal a expresar mi condena a este ataque tan absurdo y cruel por parte de Putin a Ucrania", destaca el conocido actor, que afirma que se está saltando "todo el tema del derecho internacional y el derecho a la soberanía territorial de Ucrania": "Es una verdadera invasión por tierra y mar lo que está haciendo".

"No soy ningún experto, pero creo que todas las expectativas diplomáticas han fallado porque estamos ante un tipo cuyo sentido imperialista está por encima del sentido común", lamenta el actor, que destaca que "está creando una hecatombe": "Lo que me preocupa es la gran oleada de refugiados que va a provocar, de mujeres, ancianos y niños que van a pasar por situaciones tan extremas". Sobre las medidas económicas que plantea Europa para asfixiar la economía rusa, Javier Bardem afirma que "hemos llegado a un punto de inflexión en el que las cortapisas económicas no han surgido efecto". "Ucrania tiene derecho a elegir su destino", insiste el actor, que resalta que "estamos hablando de la entrada a un conflicto bélico de una potencia nuclear".

"Putin está violando la soberanía de Ucrania y no sé cual va a ser la verdadera fuerza internacional que pueda parar y hacer fuerza de contrapeso a esto", explica Javier Bardem, que afirma que "es importante que Europa sea la responsable de la enorme ola de refugiados que se va a producir por este conflicto". Puedes ver la entrevista completa de Javier Bardem en Más Vale Tarde en el vídeo principal de esta noticia.