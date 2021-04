Ariel Betancur, especialista de Medicina de Emergencia en Israel, ha explicado en Más Vale Tarde la situación que vive el país tras alcanzar el 60% de población vacunada contra el coronavirus: "Hemos abandonado las mascarillas en los espacios abiertos, pero estamos con varias capas de seguridad y no la descartamos completamente ni tampoco el distanciamiento preventivo. Además, todas las costumbres anteriores de abrazarse y besarse tratamos de no optimizarlas porque hay un determinado porcentaje de personas que no tienen suficiente grado de inmunización".

Así, ha detallado que en Israel se vive ahora mismo una "pseudonormalidad" porque aún están "un poco cautelosos" en cuanto al avance del coronavirus en el país. "No queremos bajar la guardia para que la pandemia vuelva con intensidad nuevamente". En cualquier caso, Israel continúa firme en su camino hacia la inmunización total con un notable grado de impacto en su campaña de vacunación. ¿Cuál ha sido la clave del éxito del país?

"La clave está en una vacunación intensa de la población. Llegamos a más de 200.000 personas vacunadas por vía gracias a las infraestructuras existentes o la explicación en los medios de comunicación de la necesidad de la vacuna para que la gente acude voluntariamente", ha señalado Betancur, que ha incidido además en que cuentan en el país con "un sistema sanitario fuerte tanto en medicina de emergencia como en medicina de cuidados intensivos, así como en el ámbito prehospitalario y hospitalario".

El sanitario también ha matizado que este éxito también depende de "en qué etapa de la pandemia se logra llegar a la vacunación" de un alto porcentaje de la población israelí: "Hacerlo antes de que el ferrocarril descarrile es la mejor etapa. Si se hace cuando todo el daño ha sido causado el efecto de la vacunación es más leve y mucho menos efectivo". Sabiendo estos datos, en España miramos a Israel y nos preguntamos: ¿cuándo llegaremos nosotros a esta situación?

Al ritmo que vamos, y según los cálculos establecidos, España alcanzaría una inmunidad como la que actualmente tiene Israel el 1 de agosto. Y sobre esta cuestión ha realizado un análisis, también en Más Vale Tarde, el periodista Alberto Sicilia: "Estos últimos días estamos yendo al ritmo que en otras ocasiones hemos hablado que necesitábamos, unas 300.000 vacunas al día. Si seguimos así, alrededor de la primera semana de agosto ya estaríamos en el nivel que está ahora Israel, con el 55% y las primeras medidas sin mascarillas".