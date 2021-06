La noche en que secuestró y asesinó, presuntamente, a sus hijas Anna y Olivia, la Guardia Civil dio el alto a Tomás Gimeno por saltarse el toque de queda, pero no fue detenido. ¿Por qué no se le arrestó en ese momento?

El inspector de Policía Serafín Giraldo ha explicado en Más Vale Tarde que, como la denuncia que se interpuso contra Gimeno "no fue por violencia de género", este "no pasó de forma automática a bases de datos policiales".

Además -ha apuntado- "se le requirió para realizar una acción administrativa", en este caso ponerle una multa, por lo que "ni siquiera se pasa por bases de datos informáticas". "Aunque hubiera estado denunciado, es escaso tiempo", ha añadido.

Precisamente, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha indicado este martes que en aquel momento no había "evidencias ni indicios" del crimen que hubieran justificado una detención. "No hay una denuncia por violencia de género, no se buscaba a esta persona", ha coincidido Giraldo en MVT.

Además, "para evitar crear alarma social", el policía insiste en que la principal hipótesis, "y casi la única para la Guardia Civil" es que Gimeno se haya suicidado, puesto que regaló todos sus bienes antes de desaparecer y habida cuenta de que la zona donde se le perdió la pista "es en medio del Atlántico".

Pero, ¿qué pasa si no aparece antes del jueves, cuando está previsto que el Ángeles Alvariño abandone Canarias? En este sentido, Giraldo pide no "terminar este caso como el caso de Antonio Anglés", asesino de las niñas de Alcàsser, que "tiene casi un 100% de posibilidades de que esté muerto y sin embargo parece que lo estamos mitificando". "Que no termine así ese caso. Todas las previsiones es que esta persona está fallecida debajo del agua", ha insistido el policía.