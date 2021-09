José Luis Ábalos ha hablado por primera vez tras ser cesado de su cargo como ministro de Transportes. Lo ha hecho en Más Vale Tarde, donde ha afirmado que la decisión de su salida del Gobierno, tomada por Sánchez en la última renovación del Consejo de Ministros, "no fue una decepción". También ha reconocido que todavía acusa un "cierto desgaste personal", y cree que ese fue uno de los motivos de su cese.

Para concluir la entrevista, los periodistas Iñaki López y Cristina Pardo le han pedido que escoja una canción para ilustrar el encuentro, y la canción es 'Non, Je ne regrette rien', de Edith Piaf, que habla de no arrepentirse de nada. "Es inútil arrepentirse de algo, solo conduce a la melancolía", ha mantenido.

Por último, preguntado por su futuro laboral, Ábalos ha explicado que no tiene ninguna preocupación al respecto: "He cobrado como diputado este mes, es una suerte que no me tenga que preocupar por ello", ha comentado. Tras ello, el presentador del programa, Iñaki López, le ha despedido con cierta ironía: "Certificamos que los políticos valen mucho más por lo que callan que por lo que hablan, aunque en su caso al menos cuando dejan la política activa al más alto nivel son mucho más interesantes".