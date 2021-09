José Luis Ábalos asegura que no echó en falta a más altos cargos del PSOE en el traspaso de la cartera de Transportes a su sucesora, Raquel Sánchez, a pesar de que en aquella ceremonia hubo significativamente menos personalidades del partido que, por ejemplo, en el traspaso de la cartera de Carmen Calvo.

Así lo ha asegurado el exministro en Más Vale Tarde, donde ha argumentado que aquello no era su despedida, sino "la toma de posesión de la nueva ministra" y que era a ella a quien correspondía el protagonismo.

Preguntado acerca de "qué hizo mal" para no continuar en el Ejecutivo en esta segunda parte de la legislatura, Ábalos ha afirmado que no selo plantea: "Sinceramente no me lo pregunto, no me lo cuestiono para nada", ha asegurado.

"Llevo una larga trayectoria en política", ha añadido el exministro, que se ha remitido a sus propias palabras en las que aseguraba que nadie le echaría de la política. "Lo mantengo, porque es que para mí la política es el compromiso político", ha defendido. "Si hay quien piensa que la política son los cargos, pues sí, entonces se pueden reír", ha remachado.

"En esta trayectoria de tantos años de militancia, de los cuales 40 de los 45 me los he pasado en el PSOE, he sufrido, como es normal, muchas decepciones", ha agregado Ábalos. "He sufrido muchas, pero le aseguro que esta no lo fue. ¿Por qué? Porque las decepciones vienen cuando uno aspira a algo y no lo consigue. En mi caso yo no aspiraba a nada ya, ya lo había sido todo lo que podía ser, más de lo que podía imaginar", ha explicado.

Ante la repregunta de Cristina Pardo de por qué él sí formó parte de la renovación y otros ministros se han mantenido en el Gobierno, Ábalos lo ha achacado a "cierto desgaste personal". "Aún lo acuso", ha reconocido.