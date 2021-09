Ocupar un cargo en un Gobierno o en un partido político conlleva un desgaste que el ahora exministro de Transportes, José Luis Ábalos, reconoce que llevaba sufriendo durante mucho tiempo. "Tengo un cierto desgaste personal, que aún acuso", ha manifestado el también exsecretario de Organización del Partido Socialista en Más Vale Tarde.

Es la primera vez que Ábalos habla con los medios tras su retirada del Gobierno el pasado junio, en la última renovación que Pedro Sánchez hizo del Consejo de Ministros. Asegura que no se siente decepcionado por el cese, decisión del presidente del Gobierno: "En tantos años de militancia, 40 de los cuales me los he pasado en el PSOE, he sufrido muchas decepciones, como es normal, pero esta no lo fue. Las decepciones vienen cuando uno aspira a algo y no lo consigue, en mi caso yo no aspiraba a nada ya, ya había sido más de lo que podía imaginar", ha explicado.

Preguntado por qué él sí formaba parte de esta renovación y otros miembros del gobierno no, Ábalos lo achaca a su desgaste personal. "Evidentemente tengo un cierto desgaste personal y lamentablemente veo que se empeñan en seguir atizando sobre ello. No puedo romper mi silencio, reivindico la privacidad y mis razones personales, pero tienen mucho que ver con la presión que he sufrido durante mucho tiempo", ha apostillado el exministro.

En este sentido, indica que la primera línea política en la que él ha estado, ejerciendo de portavoz del partido, como secretario de Organización y siendo uno de los ministros con mayor carga política, supone renunciar a la vida privada. "Uno también aspira a tener un poquito de vida", ha añadido Ábalos para zanjar el tema.